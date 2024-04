Viele Handwerksbetriebe bangen wegen fehlenden Nachwuchses um ihre Zukunft. Nicht die Zimmerei von Jens Heft in Gleina. Mit 23 Jahren legt dessen Sohn Silas seine Meisterprüfung ab.

Jens Heft und sein Sohn Silas arbeiten an der künftigen Fassade eines Bürogebäudes. Der 23-Jährige hat jüngst seinen Meister gemacht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gleina - Wenn Silas Heft über Holz spricht, dann kommt er ins Schwärmen. Schon als Kind stand er an der Seite seines Bruders Darius in der Werkstatt seines Vaters Jens Heft in Gleina. „Ich habe mit der Zeit Holz lieben und schätzen gelernt. Ich bin dankbar für diesen Rohstoff, für dieses Arbeitsmaterial“, sagt er.