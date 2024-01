Ende März steuert der Schönburger, Peter Cyliax, zum 14. Mal das rumänische Kinderhaus Agape an - hoffentlich wieder mit vielen nützlichen Gaben an Bord. Bis zum 6. März 2024 nehmen er und seine Tochter Sandra Cyliax-Baumann, die ihn begleiten wird, in Naumburg die Geschenke entgegen.

Naumburg. - Der Christbaum war kaum abgeschmückt, da dachten Sandra Cyliax-Baumann und ihr Vater Peter Cyliax auch schon an Ostern - ja, der Geschenke wegen. Aber keine eigenen Wünsche wollen sich die Wahl-Naumburgerin und der Schönburger erfüllen. Im Blick haben sie vielmehr die etwa 35 Kinder und Jugendlichen des Kinderhauses Agape im rumänischen Pascani. In diesem finden an die 35 Vollwaisen - Kinder, die von ihren Eltern armutsbedingt ausgesetzt oder gezielt abgegeben werden - nicht nur Geborgenheit, sondern auch alles, was es für eine eigene bessere Zukunft braucht.