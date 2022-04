Mit Drogen erwischt: Fast vier Jahre Haft für Naumburger

Halle/Naumburg - „Ich bin froh, dass alles ein Ende hat.“ Hätte man ihn nicht im März dieses Jahres während einer Verkehrskontrolle bei einem seiner illegalen Drogentransporte erwischt, fügte der angeklagte Naumburger am Dienstag in seinem sogenannten letzten Wort im Landgericht Halle hinzu, hätte er gewiss weitergemacht. „So war ich gezwungen, über alles nachzudenken“, meinte er und spielte damit auch auf seine bisherige über sechsmonatige Untersuchungshaft an. Von eben dieser soll es für den 32-Jährigen nun nahtlos in eine Freiheitsstrafe übergehen. Falls das verkündete Urteil rechtskräftig wird, stehen ihm drei Jahre und neun Monate hinter Gittern bevor. Die Staatsanwältin hatte vier Jahre und zehn Monate Haft gefordert. Die Verteidigung wiederum meinte, dass drei Jahr und acht Monate angemessen seien.