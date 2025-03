Auf Tour ohne Gästeführer und wann man will: das ermöglicht der neue digitale Führer zur Freyburger Stadtkirche St. Marien.

Freyburg - Dass Geschichte mit moderner Technik harmonieren kann, zeigen nicht nur Museen und Ausstellungen auf der Höhe der Zeit. In Freyburg ist nun ein Projekt vorgestellt worden, in dem die Stadtkirche St. Marien, deren 800-jähriges Bestehen in diesem Jahr gefeiert wird, den Anfang macht.