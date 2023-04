Edeltraut Köppel aus Laucha fühlt sich jeden Mittwoch wohl in der Gymnastikgruppe für Frauen. Am heutigen Montag feiert die Seniorin ihren 90. Geburtstag.

Edeltraut Köppel, hier im orangefarbenen Pulli, fühlt sich in der von Dorothea Ola (vorn, r.) trainierten Frauengruppe sehr wohl. Die Lauchaer Seniorin feiert am heutigen Montag ihren 90. Geburtstag.

Laucha - Am heutigen Montag feiert Edeltraut Köppel ihren Geburtstag. Es ist kaum zu glauben, aber die freundliche, agile Frau kann dann auf 90 Lebensjahre zurückblicken. Dies vorzustellen, fällt schwer. Schlank, fit und fröhlich kommt die Seniorin daher, die in Laucha wohnt und die so gut wie jeder kennt.