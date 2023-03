Verkehr in Naumburg Mit 123 in der 30er-Zone geblitzt - Autofahrerin rast durch Kukulau

Autofahrerin stellt in Kukulau traurigen Rekord der 2022er-Statistik auf. In Schulpforte blitzt’s am häufigsten. Weshalb immer mehr verkehrsberuhigte Zonen eingerichtet werden.