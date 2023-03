Taugwitz - Zur Finanzsituation der Gemeinde Lanitz-Hassel-Tal gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte dürfte kaum überraschen: Der kleine Haushalt ist desolat und steckt weiterhin in der Konsolidierung, wie während der Haushaltsberatung Montagabend in Taugwitz deutlich wurde. Über das Jahr 2023 hinweg wird sich ein Fehlbetrag von insgesamt 72.600 Euro ansammeln, das Defizit zum Jahresende insgesamt 180.000 Euro betragen. Folglich wird die Konsolidierung nun im zweiten Jahr fortgesetzt (siehe „Sparen mit Hilfe dreier neuer Maßnahmen“). Die gute Nachricht: Konsolidierung hin oder her - die Investitionspauschale, die die Gemeinde vom Land erhält, steht ihr dennoch vollumfänglich für Baumaßnahmen oder Anschaffungen zur Verfügung. Das hat die neun anwesenden Gemeinderäte um Bürgermeisterin Manuela Hartung bewogen, sowohl den Etat als auch das Konsolidierungskonzept einstimmig zu beschließen.

