Millionen-Bürgschaft für die „Kubi“?

Naumburg - Der Oberbürgermeister weilt im Urlaub, der nächste Sitzungsdurchlauf mit Fachausschüssen und Gemeinderat startet erst Ende Februar: Eigentlich befindet sich die Naumburger Kommunalpolitik im Januar in einer Art Winterpause.

Doch am heutigen Mittwoch muss sie selbige unterbrechen (wie auch OB Armin Müller seinen Urlaub): Eine Sondersitzung des Gemeinderats beginnt um 18.30 Uhr im „Turbinenhaus“ in der Weißenfelser Straße. Anlass ist die finanzielle Schieflage der Technische Werke Naumburg GmbH (TWN). Das Tochterunternehmen der städtischen Kurbetriebsgesellschaft Naumburg/Bad Kösen (Kubi) wird für 2021 erstmals in seiner 30-jährigen Geschichte ein negatives Betriebsergebnis ausweisen. Die Rede ist von einem „nicht zweistelligen“ Millionenbetrag - ein Verlust, den theoretisch die Kubi als Mutterbetrieb ausgleichen muss. Praktisch aber ist sie selbst ein Sorgenkind mit einem zuletzt ausgewiesenen Jahresdefizit von 1,2 Millionen Euro. Den Schwarzen Peter hat somit die Stadt, die nicht nur für die genannte Summe, sondern auch für die plötzlich zu Buche stehenden Verluste der TWN in der Verantwortung steht.

Die Stadträte werden heute also über eine Bürgschaft für die Kurbetriebsgesellschaft diskutieren, dies aber nichtöffentlich. Zuvor findet bereits eine Sondersitzung des Finanz- und Vergabe- sowie des Hauptausschusses statt. Weiterhin wird im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung das Ausscheiden von Silvio Lohrke aus dem Rat bekannt gegeben. Lohrke war Teil der NPD-Fraktion.