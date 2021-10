Metallbau-Preis für Besuchereingang des Naumburger Doms

Halle/Naumburg - Der Deutsche Metallbaupreis 2021 in der Kategorie „Türen, Tore, Zäune“ geht an die Metallwerkstatt Otto aus Halle für die Konstruktion, Herstellung und Montage des Besuchereingangs zum Naumburger Dom. Besonders beeindruckend befand die Fachjury die gestalterische und technische Gesamtwirkung der Toranlage in den Proportionen zur vorhandenen Bausubstanz sowie die interessante Detailausführung, heißt es in einer am gestrigen Freitag veröffentlichten Pressemitteilung. Anspruchsvoll und herausfordernd sei unter anderem die Montage unter den schwierigen örtlichen Gegebenheiten gewesen, die der kleine Metallhandwerksbetrieb mit viel Kreativität und Erfindungsreichtum umgesetzt habe.

Eingang in Form eines Spitzbogens

Nach Anfrage, Angebot und Auftragserteilung durch das Architekturbüro „Denkmalarchitektur Regine Hartkopf“ hatte der kleine Handwerksbetrieb Metallwerkstatt Jörg Otto die Aufgabe, den Besuchereingang für den Naumburger Dom nach einer Entwurfszeichnung zu konstruieren, zu fertigen und zu montieren.

Der Eingang hat die Form eines Spitzbogens mit einer Höhe von 4,60 Meter und einer Breite von 5,50 Meter. Geplant wurde ein Gitter aus Flachstahl 150 Millimeter mal 30 Millimeter beziehungsweise 110 Millimeter mal 20 Millimeter mit einer hinter dem Gitter liegenden Verglasung. Der eigentliche Eingang wird durch ein repräsentatives Eingangsportal gebildet, das mit Baubronze bekleidet ist. „Gemeinsam mit dem Architekturbüro wurden die Detailausführungen erarbeitet und durch den Metallbaubetrieb Arbeitsproben verschiedener Details und der Oberflächen hergestellt. Es wurden verschiedene Türvarianten geprüft und anschließend die Werkplanung erstellt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Gesamtgewicht beträgt eineinhalb Tonnen

Das Aufmaß wurde mit Hilfe eines 3D-Lasers genommen und für den Torbogen wurde eine Schablone aus Holz gefräst. Danach konnte dann der Torbogen sehr genau gewalzt werden. Parallel dazu wurde der Fußboden neu verlegt und die Sandsteine, auf denen das Gitter und die Tür verankert werden sollten, neu gesetzt. Alle Anschlüsse und Bauteile mussten passgenau gefertigt werden. Die Türumfassung und die Tür wurden aus Quadratrohr aus nichtrostendem Stahl gefertigt, mit Aluminiumverbundplatten beplankt und mit ein Millimeter dicken und mehrfach gekanteten Baubronzeblechen bekleidet. Die Bleche wurden dabei verklebt. Die Bronze wurden anschließend brüniert und das Gitter lackiert.

Auch die Montage des aus drei Einzelteilen in der Werkstatt vorgefertigten Eingangs war sehr anspruchsvoll. Das Gesamtgewicht der Konstruktion beträgt eineinhalb Tonnen. Besondere Schwierigkeiten für die Montage entstanden durch die Lage im Innenhof. Eine sehr kleine Tordurchfahrt erforderte viel Kreativität und Flexibilität beim Transport und erschwerte das Vorgehen bei der Montage. Mit Hilfe eines Kranes und von zwei Portalkränen wurde das Gitter aufgerichtet und an seinen Platz geschoben. Die Montage der Isolierverglasung erfolgte später mit Hilfe eines mobilen Glaslifters. Die Anschlussfugen zum Sandstein wurden mit Eichenholzpassleisten versehen. (ag)