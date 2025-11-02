Im „Wohngebiet am Seekurpark“ ist die Baufläche eigentlich erschöpft, doch das ändert sich bald. Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern scheint groß.

Diese Freifläche am „Wohngebiet am Seekurpark“ in Bad Kösen soll bald bebaut sein.

Bad Kösen. - Über 80 Einfamilienhäuser stehen inzwischen im Bad Kösener „Wohngebiet am Seekurpark“, und schon bald werden es ein paar mehr sein. Die Rede ist von fünf Eigenheimen auf einer Fläche von rund 5.600 Quadratmetern am Südrand des Baugebietes, unmittelbar an der Zufahrtsstraße gelegen. Dass das Areal bislang noch nicht bebaut wurde, liegt daran, dass es freigehalten wurde für die Errichtung sogenannter kurbezogener Einrichtungen. Allerdings stellte sich schnell heraus, dass es dafür keinen Bedarf gibt und auch nicht geben wird, wohl aber schon an neuem Wohnraum.