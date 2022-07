Mehr Bedürftige, steigende Energiepreise, fehlende Helfer: Naumburger Tafel plagen etliche Sorgen

Die aktuelle politische Lage setzt der Hilfsorganisation zu. Lebensmittelausgabestelle in Laucha bleibt erhalten.

Laucha/Naumburg - Im Rundfunk jüngst angesprochen, ist die Hiobsbotschaft für Bedürftige in Laucha und Umgebung womöglich vom Tisch. Die Tafel wird nicht ihre Ausgabestelle in der Glockenstadt schließen müssen. „Wir sind guter Dinge, eine Lösung ist in Sicht“, sagte Tafel-Chef Mathias Gröbner im Gespräch mit unserer Zeitung und verweist dabei auf Unterstützung aus politischen Kreisen. Grund für das mögliche Aus war eine Kündigung, die den Verein mit Frist Ende August ereilt hatte.