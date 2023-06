Bildung in Naumburg Mehr als 50 Millionen Euro teuer - Burgenlandkreis stellt Pläne zu neuem Schulcampus vor

Kosten in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro und hoffentlich in viereinhalb Jahren fertig: Wie sich der Burgenlandkreis den Neubau für Sekundar- und Förderschüler in Naumburg vorstellt.