Marktbummel am Abend in Naumburg: Neue Form des Wochenmarktes ab 7. September

Naumburg - Die Stadt Naumburg und die Händler bieten ab September eine neue Form des Wochenmarktes an. Erstmals am Mittwoch, 7. September, laden sie zum Abendmarkt ein. Die Stände werden dann bis 20.30 Uhr geöffnet haben, kündigt Felix Theilemann an. „Geplant ist außerdem, das Angebot regionaler zu gestalten“, so der Sachgebietsleiter für Ordnung und Straßenverkehr der Naumburger Stadtverwaltung weiter. Die bisherigen Markttage am Montag und Mittwoch sowie der Grünmarkt am Sonnabend werden jedoch in ihrer derzeitigen Form erhalten bleiben.

Eindrücke im sächsischen Delitzsch gewonnen

„Der Abendmarkt, der sich an den ’normalen’ Markttag anschließt, ist also ein zusätzliches Angebot. Einige Händler, die am Vormittag und frühen Nachmittag bereits ihre Stände betreiben, werden bis 20.30 Uhr bleiben, andere kommen dann am Nachmittag hinzu und sind bis zum Abend vor Ort“, erläutert Theilemann. Dass dieses Prinzip sehr gut funktionieren kann, haben sich er und Marktmeisterin Ines Hackbarth im sächsischen Delitzsch angeschaut, wo solche Abendmärkte bereits stattfinden. „Sowohl die Händler als auch die Besucher haben uns bestätigt, dass sie diese Form sehr passend finden“, berichtet Ines Hackbarth. Unterstützung kommt außerdem vom Halleschen Markthändlerverein; auch in der Mitteldeutschen Händlerzeitung wurden entsprechende Hinweise platziert.

Wir wollen außerdem Kunsthandwerk und Kreatives ins Angebot bringen und suchen dafür noch Interessenten. Felix Theilemann, Sachgebietsleiter

25 bis 30 Stände soll es auf dem Abendmarkt geben, blickt Felix Theilemann in die Zukunft. Derzeit habe man bereits 15 Händler gewonnen, die ihre Teilnahme zugesagt haben. So werden unter anderem Gewürze ebenso angeboten wie Tee und Wein, Käse und Fisch, Fleisch und Wurst. Aber auch Strickwaren aus Apolda werden zu haben sein. „Wir wollen außerdem Kunsthandwerk und Kreatives ins Angebot bringen und suchen dafür noch Interessenten, die einen Stand betreiben wollen“, wirbt Felix Theilemann. Die Stände allerdings müssen die Händler - wie bei den anderen Wochenmärkten auch - selbst mitbringen und gestalten.

Um die Marktbesucher zum Verweilen einzuladen, wird es Imbissangebote geben, regionale Winzer werden Wein servieren. Später könnte Kleinkunst hinzukommen, allerdings soll der Fokus stets auf das Marktgeschehen gerichtet bleiben. Um zunächst Erfahrungen mit dem neuen Format zu sammeln und den Wünschen der Händler zu entsprechen, finden in diesem Jahr zunächst drei dieser Märkte statt: neben jenem am 7. September dann noch am 5. Oktober und 2. November. Im kommenden Jahr sind sechs Märkte geplant: im April, Mai, Juni, August, September und Oktober.

Beitrag zur Belebung der Innenstadt

In dieser neuen Marktform sieht die Stadtverwaltung sowohl einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt als auch des Tourismus. Felix Theilemann: „Wir denken, dass die Märkte eine gute Ergänzung zum bisherigen Angebot und für Einheimische wie Touristen gleichermaßen interessant sind.“ So könnten auch jene den Markt besuchen, denen das am Vormittag aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit nicht möglich ist.

Zur Ankündigung der Abendmärkte wird in den nächsten Tagen ein städtischer Flyer erscheinen, der in touristischen Einrichten ausgelegt werden kann. Hoffnung hat die Stadtverwaltung, dass in der Altstadt ansässige Geschäftsinhaber die Idee aufgreifen und an diesen Abenden ihre Geschäfte ebenfalls länger öffnen. Mit dem Innenstadtverein habe die Stadt in dieser Hinsicht bereits Kontakt aufgenommen.