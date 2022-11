Markt, „Höfe“ und Glühweinwandern - Was so los ist in Naumburg

Ohne Corona-Auflagen stimmt man sich in Naumburg samt den Ortsteilen mit vielen Angeboten auf die Weihnachtszeit ein. Was wann in den kommenden Adventswochen passiert.

Naumburg - Hätten Sie noch vor einem halben Jahr, als die Energiekrise schon am Horizont winkte und die Erinnerung an zwei Pandemie-Winter noch frisch war, darauf gewettet, dass wir dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt bekommen? Nun, es ist so gut wie angerichtet. Mit vollem Angebot (abgesehen von der fehlenden Eisbahn; es ist ja nicht so, als hätte sich die Energiekrise komplett in Luft aufgelöst), aber ohne Corona-Auflagen startet Naumburg kommende Woche in den Advent. In einem Pressegespräch gab die Stadt die Details zu den geplanten Veranstaltungen bekannt.