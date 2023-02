Naumburg - Nach mehreren Jahren wurde am Donnerstag im Amtsgericht Naumburg mit einem sofort rechtskräftig gewordenen Urteil eine Strafakte geschlossen. Der Angeklagte hatte vor dem Schöffengericht eingeräumt, im Jahr 2017 in Naumburg zweimal an einen Minderjährigen Marihuana verkauft zu haben. Per Whats-App hatte er mit seinem damals 16-jährigen Kumpel zweimal eine Übergabe von je zwei Gramm Cannabis vereinbart.