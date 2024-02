Nachdem der Fußgängerüberweg am Naumburger Marienring aus umstrittenen Gründen entfernt wurde, will ihn das Land nun an gleicher Stelle neu bauen. Warum aber Geduld gefragt ist.

Naumburg. - „Damit haben wir nichts zu tun, reine Landesangelegenheit“, war die Aussage, die Tageblatt/MZ vermutete, als wir am Donnerstag im Rathaus nach dem aktuellen Stand zum umstrittenen Fußgängerüberweg am Naumburger Marienring fragten. Stattdessen aber die Überraschung. „Wir sind zwar tatsächlich nicht der Baulastträger. Wir wissen aber, dass das Land sich gerade dazu entschieden hat, den Überweg an gleicher Stelle wiederzuerrichten“, so die städtische Bau-Fachbereichsleiterin Ute Freund gegenüber unserer Zeitung.