Marianne läuft aufs Stockerl: Spannende Duelle zum Dorndorfer Buttenlauf

Dorndorf - Sie ist eine erprobte und bereits mit reichlich Meriten dekorierte Buttenläuferin. Und dennoch, und jedes Mal aufs Neue: Vor ihrem Start bei der Dorndorfer Traditionsveranstaltung, die am zurückliegenden Wochenende ihre 30. Auflage erlebte, ist Marianne Stock immer ein richtiges Nervenbündel. Dass sie sich gemeinsam mit ihrer Dauerrivalin Josephine Erfurt am Sonnabendnachmittag bereits unter den allerersten Läuferpaaren einreihte, dürfte die Zeit der Aufgeregtheit also wohltuend verkürzt haben. Ihre Leistung stimmte sowieso: Als Wertungsbeste der Frauenklasse rannte Marianne Stock bei der Buttenlauf-Jubiläumsauflage sozusagen aufs oberste Stockerl des Siegerpodests.

Serien-Champion Thomas Böttcher mit unkonventioneller Technik

Selbst Gebietsweinkönigin Luise Böhme, die wie auch Lauchas Weinprinzessin Celina Kaufmann und weitere Majestäten auf die Strecke ging, konnte da trotz leistungssportlicher Vergangenheit nicht (ganz) mithalten. Die Männer-Konkurrenz sah erneut Serien-Champion Thomas Böttcher als Sieger. Der mit Dorndorf eng verbundene Bibraer hatte seinen ersten Triumph bei dem Rennen, bei dem es eine sonst zur Traubenlese verwendete, Wasser gefüllte Butte schnellstmöglich und bei minimalem Flüssigkeitsverlust (sonst gibts Zeitaufschläge) über einen Hindernisparcours zu bugsieren gilt, mit einer unkonventionellen Technik erkämpft.

Lauchas Weinprinzessin Celina Kaufmann (rechts), die im Vorjahr just nach dem Buttenlauf gekrönt wurde, begrüßte die Gäste zu Dorndorfs Wein- und Dorffest. (Foto: Andreas Löffler)

„Ich habe mir die Butte seinerzeit auf den Bauch statt den Rücken geschnallt; da hast du natürlich viel besser im Auge, ob Wasser herausschwappt.“ Auch wenn die traditionsbewussten Organisatoren ihm diese pfiffige Neuerung nur einmal „durchgehen“ ließen: Böttcher kann’s halt auch auf herkömmliche Art am besten.

Geselliges Beisammensein mit Volleyballturnier, Musik und Kaffeetafel

Sowieso war der Buttenlauf, der übrigens auch in den Corona-Sommern 2020 und 2021 stattfand, nur einer der Höhepunkte beim Dorndorfer Wein- und Dorffest am Wochenende: Beim großen Volleyball-Turnier am Sonntag setzten gleich acht Teams zu Höhenflügen an. Und natürlich stand das von einer großen Schar fleißiger Helfer ermöglichte gesellige Beisammensein im Mittelpunkt. Die Frauen des Dorfes hatten Kuchen für die Kaffeetafel gebacken, „Dmützen“ sowie „Strump und Latsch“ spielten zum sonnabendlichen Tanz respektive beim Frühschoppen am nächsten Morgen auf, die Kinder vergnügten sich auf Hüpfburg und Bastelstraße - und natürlich floss auch ordentlich Wein: „Es soll für alle schön sein“, so Winzer Johannes Beyer aus dem Ort.

Buttenlaufsieger Nachwuchs: AK 11-15: Ted Wittenberger (männl.), Lotta Kunze (weibl.); AK 7-10: Nils Schmittke (m), Thea Beyer (w); AK U7: Henry Schmittke (m), Jasmin Mönning (w)