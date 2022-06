Märchenhafter Start auf grünem Teppich: Villa Vollmann in Lossa feiert ihren 100.

Villen-Besitzerin Anne Martin freut sich auf das Publikum. Tickets gibts im Vorverkauf in der Tourist-Info Bad Bibra oder an der Abendkasse.

Lossa - So langsam steigen Puls und Adrenalinspiegel immer weiter an: Am Sonnabend werden in der Villa Vollmann in Lossa die Festwochen zum 100. Geburtstag des unverwechselbaren Gebäudes eingeläutet. Es wurde 1922 nach Entwürfen des Baumeisters Hans Vollmann errichtet, der seine Prägung durch den avantgardistischen Stadtplaner Bruno Taut und dessen Konzept einer expressionistisch-farbenfrohen Architektur erhalten hatte.