Rathewitz/Halle. - „Er bleibt aber mein Sohn“ – dies habe ihm seine Mandantin noch am Telefon gesagt, erzählte am Mittwoch im Landgericht Halle der Rechtsanwalt, der die Frau als Nebenklägerin vertritt. Den Kontakt zu ihrem Sohn hat sie längst abgebrochen. Immerhin war die 66-Jährige im Februar 2023 von ihrem Sohn in ihrem Haus in Rathewitz vergewaltigt worden. Am Telefon habe sie dem Anwalt zudem gesagt, dass sie zwar durchaus möchte, dass ihr Sohn bestraft wird, aber ins Gefängnis soll er nicht müssen. Wichtig sei der Frau, dass man ihr glaubt. Ihr wurde geglaubt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.