Naumburg - Ein für Freunde erbrachter Dienst führte einen Mittdreißiger in einen großen Schlamassel. Wegen Betruges saß der in einem Freyburger Stadtteil lebende Mann jüngst im Amtsgericht Naumburg auf der Anklagebank. In zwölf Fällen soll er auf verschiedenen Internetplattformen Taschen, Jacken, Schuhe oder auch Staubsauger feilgeboten, das Geld kassiert, aber die Waren nicht an die Kunden geschickt haben. Innerhalb von fünf Monaten habe er auf diese Weise rund 1.750 Euro ergaunert. Das habe er keinesfalls, ließ der Angeklagte den Strafrichter und Oberstaatsanwalt wissen, und erzählte, was es mit den wiederum zur Anklage passenden Geldbewegungen auf seinem Konto auf sich hat. Um es vorwegzunehmen: Seine Erklärung überzeugte das Gericht von seiner Unschuld - zumindest was den Betrugsvorwurf betrifft - und sprach ihn von diesem frei.