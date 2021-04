Mann greift anderen mit Machete an

Bad Kösen - Anwohner und Passanten in der Bad Kösener Borlachstraße sind am Freitagnachmittag Zeugen einer blutigen Auseinandersetzung zweier Männer geworden. Der Streit zwischen einem 44- und einem 24-Jährigen hatte laut Zeugenaussagen mit einem Wortgefecht begonnen. Passanten konnten die Akteure zunächst beruhigen, worauf diese sich in ihre Wohnungen im selben Haus zurückzogen. Dann aber sollen die Männer wieder auf der Straße aufgetaucht sein, der 24-Jährige nunmehr mit einer 40 Zentimeter langen Machete. Mit dieser stellte er seinem Kontrahenten wieder und wieder nach und verletzte ihn dabei mehrfach.

Aber auch diesmal gelang es Augenzeugen, die Situation zu entschärfen. Sie konnten den Angreifer überreden, von seinem Tun abzulassen. Der Mann soll sich daraufhin wieder in seine Wohnung begeben haben, der 44-Jährige verletzt auf der Straße zurückgeblieben sein. Gleichzeitig hatten mehrere Passanten Notrufe an die Polizei abgegeben, die dann vor Ort eintraf und den Angreifer in dessen Wohnung stellen konnte. Sanitäter der Johanniter-Unfallhilfe kümmerten sich wiederum um den Verletzten und brachten ihn ins Krankenhaus nach Naumburg.

Zur Ursache für die blutige Auseinandersetzung machte die Polizei keine Angaben. Sie teilte aber mit, dass der Angreifer zunächst vorübergehend festgenommen und dann in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wurde. Die Ermittlungen, so die Polizeiinspektion in Halle, dauerten an. Der Verletzte sei vor Ort ansprechbar gewesen und habe bereits am Abend wieder das Krankenhaus in Naumburg verlassen können.

Wegen der Beweisaufnahme durch die Polizei war der entsprechende Abschnitt der Bad Kösener Borlachstraße über mehrere Stunden voll gesperrt. Zeugen sind sich einig, dass nur durch das beherzte Eingreifen anderer an diesem Tag Schlimmeres verhindert werden konnte. (be/mhe)