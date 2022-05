Mann fällt über Frau in Bad Kösener Wohnung her

Zwei Bad Kösenerinnen werden nach Imbissbesuch nach Hause gebracht. Fahrer vergeht sich an einer der beiden. Nun soll er für drei Jahre ins Gefängnis.

Naumburg - Für drei Jahre soll hinter einem 31-Jährigen die Tür fest ins Schloss fallen. Zu dieser Haftstrafe wurde der Mann am Montag im Amtsgericht Naumburg verurteilt. Das Schöffengericht sah es als bewiesen an, dass sich der gebürtige Syrer der Vergewaltigung schuldig gemacht hat, und das bereits in einer Nacht Anfang August des Jahres 2019.