Naumburg - Drei Männer klauen in der Nacht zum Montag nahe Weißenfels zwei Straßenreinigungsfahrzeuge, fahren damit nach Naumburg, unterwegs jedoch gegen ein anderes Auto sowie gegen einen Stromverteilerkasten. So stand es am Dienstag in der Polizeispalte von Tageblatt/MZ. Und mancher Leser wird sich gefragt haben: Was sind das für Menschen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.