Mann bezahlt mit gestohlenen EC-Karten

Bad Kösen - Die Polizei sucht nach einem jungen Mann, der im Raum Bad Kösen in verschiedenen Supermärkten mit einer gestohlenen EC-Karte Waren bezahlt hat. Diese Karte war am 19. beziehungsweise am 20. Februar dieses Jahres bei einem Einbruch in einen Pkw entwendet worden.

Durch Veröffentlichung des nebenstehenden Fotos hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer diese geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Weißenfels unter der Rufnummer 03443/282293 zu wenden. (mhe)