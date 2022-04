Mal kurz zur Lese

Bad Kösen - Die Sonne scheint, und überm Weinkeller im Köppelberg zwischen Bad Kösen und Schulpforte lodert der Grill. Noch eine gute halbe Stunde, dann werden die 39 freiwilligen Helfer aus den Rebzeilen zurückkehren und zur Mittagszeit gut gelaunt auf eine erfolgreiche Lese anstoßen. Zum ersten Mal hatte das Landesweingut Kloster Pforta in dieser Saison zur Ernte gerufen. Und es bedurfte nicht viel Werbung, schon war die maximale Teilnehmerzahl erreicht. „Eigentlich war ein Ausflug an die Mosel geplant, doch dann habe ich von der Lese hier mitbekommen und kurzerhand umdisponiert“, schildert Christoph Schikora. Freunde würden mit dem Rad unterwegs sein, er stoße später hinzu. Der Berliner nimmt zum ersten Mal an einer Weinlese teil und landet mit dieser im Köppelberg auch gleich einen Volltreffer. „Es macht Spaß. Der Wein und das Wetter sind klasse - was will man mehr?“