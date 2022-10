Luftwaffenmusikkorps Erfurt begeistert Besucher im Lichthof der Sektkellerei Freyburg

Freyburg - Mit dem feierlichen „Alleluia! Laudamus Te“ von Alfred Reed, eines amerikanischen Komponisten mit österreichischen Wurzeln, wurde das Festkonzert im Lichthof der Rotkäppchen-Mumm Sektkellerei in Freyburg eröffnet. Gleich zu Beginn erinnerte das Stück aufgrund der zahlreichen Bläser an eine kraftvolle Hymne des Lobpreisens, die aber immer wieder durch leisere Passagen wunderbar ergänzt wurde. Der Auftritt des Erfurter Luftwaffenmusikkorps der Bundeswehr am Donnerstagabend gehörte zu den Höhepunkten der jährlichen Veranstaltungsreihe „Sekti-val“ in der Freyburger Sektkellerei. Seit Jahren zählt das sinfonische Blasorchester zu den Stammgästen.