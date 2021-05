Lockerungen stehen in Aussicht - Kitas bereits im Regelbetrieb

Naumburg - Selten hat man Götz Ulrich auf seinen wöchentlichen Pressekonferenzen so beruhigt klingen hören. Grund dafür ist der „klare Trend nach unten“, den der Landrat bezüglich der Pandemielage verkünden konnte. Welche Lockerungen dies zur Folge hat und haben könnte, diese Erklärung nahm großen Raum ein.

Schulen und Kitas: Klar ist, dass es ab kommenden Dienstag mit Ferienende mindestens wieder einen Wechselunterricht (für die Abschlussklassen wohl sogar vollen Unterricht) geben wir. Dies ermöglicht die Inzidenzentwicklung bereits jetzt. Womöglich wird ab Dienstag aber sogar wieder eine reguläre Beschulung für alle Kinder und Jugendlichen stattfinden. Notwendig dafür ist, dass der Kreis am heutigen Donnerstag sowie morgigen Freitag (meist am Mittag) eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 für den Folgetag verkünden kann. Momentan liegt dieser Wert bei 77,16. Da der Sonnabend als Werktag gilt, wären die geforderten fünf Werktage am Stück erreicht. Für die Kitas gilt das gleiche, wobei diese - da dort keine Ferien sind - bereits heute einen ersten Schritt, den in den eingeschränkten Regelbetrieb, gehen dürfen. An den Schulen wird ab kommender Woche weiter getestet, sogar stärker als im Landesdurchschnitt, wie Ulrich sagte. Von der Pflicht ausgenommen seien diejenigen, vor allem Pädagogen, die einen Impf- oder Genesungsnachweis vorweisen können.

Pfingstmontag könnten Gaststätten Freisitze eröffnen, wenn Trend anhält

Ab Donnerstag kehren die Naumburger Kindertagesstätten und Horte zum eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Die Notbetreuung wird folglich beendet. „Grundlage hierfür ist Paragraf 11 der 12. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes“, heißt es in einer von der Stadtverwaltung am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. Unterschreitet laut der Verordnung in einem Landkreis ab dem Tag nach dem Eintreten der Schließungsmaßnahmen an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 165, so treten am übernächsten Tag die Schließungsmaßnahmen außer Kraft.

Gastronomie und Handel: Auch die Freisitze in den Gaststätten des Burgenlandkreises sind von der Inzidenz in den kommenden zwei Tagen abhängig. Bleibt diese unter 100, so darf ab Pfingstmontag wieder Außengastronomie betrieben werden. Ob das viele Wirte aufgrund der Kurzfristigkeit und damit Planungsschwierigkeit machen werden, wird man sehen. Ebenfalls ab Pfingstmontag wegfallen würde dann die nächtliche Ausgangsbeschränkung, zudem könnte die harte Kontaktbeschränkung etwas erweitert werden, auf dann fünf Personen eines anderen Haushaltes. Bereits jetzt sicher ist, dass ab dem morgigen Freitag, 21. Mai, die Läden des Einzelhandels wieder im Terminvergabe-Verfahren für ihre Kunden da sein dürfen.

Testzentren sind am Pfingstmontag geöffnet

Um die in Außengastronomie und Handel nötigen Schnelltests zu ermöglichen, werden die Testzentren des Kreises in Naumburg, Bad Bibra, Zeitz und Zorbau auch Pfingstmontag, von 9 bis 15 Uhr, geöffnet sein, so Ulrich. Er selbst sieht die anstehenden Lockerungen als verantwortbar, auch hinsichtlich des Impffortschritts und der Erfahrungen aus dem Sommer 2020. Zum positiven Trend passt zudem der von Amtsärztin Dr. Ina Schmidt verkündete deutliche Rückgang von Covid-19-Patienten, die in der Region derzeit stationär behandelt werden müssen, es sind 35. An oder mit Covid 19 verstorben sind in der vergangenen Woche sechs Menschen im Alter von zweimal 64 sowie 56, 78, 81 und 86 Jahren.

Impfungen: „Licht und Schatten“ sieht Landrat Ulrich hingegen bei der Immunisierung. Die Zweit-Impfungen kämen gut voran, und mit einer Quote von 17,58 Prozent könne man einen bundesweiten Spitzenwert vermelden. Der einst ebenfalls sehr gute Wert der Erst-Impfungen bewegt sich jedoch nur noch schleppend. Es mangelt an Dosen, so dass Erst-Impfungen im Mai wohl lediglich bei Hausärzten gespritzt werden. Verschickt worden sind durch den Kreis indes knapp 29.000 Impf- und knapp 12.000 Genesungsnachweise, die Betroffene von der Testpflicht entbinden. Für Fehler oder Fragen bezüglich dieser Schreiben empfiehlt der Kreis die Adressen impfnachweis@blk.de und genesungsnachweis@blk.de