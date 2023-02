Lichtblick mit „Fortuna“ - Weshalb Tierpark in Bad Kösen wieder Hoffnung schöpft

Bad Kösen - Ein Hoffnungsschimmer des Tierparks Bad Kösen hat vier Beine, einen kleinen weißen Schopf und trägt das Glück im Namen. „Fortuna“ heißt das Zicklein, das in den vergangenen Tagen mit zwei weiteren ihrer Art das Licht der Welt erblickte. Eine gewisse Zuversicht ist in den Tierpark zurückgekehrt, die auch mit Blick auf die Facebook-Seite des Vereins deutlich wird. Nach Schwarz-Weiß-Fotos der Trauer im Zuge der ausgebrochenen Geflügelpest, der folgenden Schließung am 27. Januar und dem Verlust mehrerer Dutzend Tiere wird es wieder bunt.