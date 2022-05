Letzte Minute ist ein Krimi - HCB schlägt Spitzenreiter

Tom Hanner, hier in einer früheren Partie, war am Samstagabend in Plotha gegen die HSG Ostsee erfolgreichster Torschütze der Burgenländer und erzielte zwei Sekunden vor Schluss auch den Siegtreffer für die Gastgeber.

Plotha/Halle - Die Drittliga-Handballer des HC Burgenland haben mit einem 30:29-Heimsieg gegen die HSG Ostsee, den Spitzenreiter ihrer Abstiegsrundengruppe, die Minimalchance auf Platz drei und damit womöglich doch noch auf den Klassenerhalt gewahrt. Auch ohne die verletzten Kenny Dober, Philipp Große und Kevin Szep-Kis sowie den kurzfristig wegen eines Magen-Darm-Infekts ausgefallenen David Heinig zeigten die Schützlinge von Steffen Baumgart am Samstagabend in Plotha eine über weite Strecken starke Leistung. Sie gerieten nie in Rückstand, führten zur Pause mit 17:13 und lagen in der zweiten Halbzeit phasenweise mit fünf Treffern vorn. „Wir hatten mit Sascha Meiner ja nur noch eine echte Alternative für den Rückraum, konnten die Ausfälle aber gut kompensieren“, meinte Coach Baumgart.

In Überzahl spät getroffen

An Spannung kaum zu übertreffen war die Schlussphase der Partie. Mit zwei sehenswerten Szenen erzwang Florian Pfeiffer einen Drei-Tore-Vorsprung und damit die vermeintliche Vorentscheidung: Zunächst traf er mit einer energischen Einzelaktion zum 28:26, dann konnte Kreisläufer Mirco Fritzsche sein tolles Zuspiel zum 29:26 verwerten. Die Gäste stellten aber den Gleichstand her, und es brach die dramatische letzte Spielminute an. Hier der sekundengenaue Verlauf:

59:17 - Pfeiffer erzielt ein eigentlich reguläres Tor, doch die Schiedsrichterinnen unterbrechen die Aktion wegen eines Foulspiels etwas zu früh (sehr unglücklich für den HCB.

59:23 - Steffen Baumgart, Trainer der Gastgeber, nimmt eine Auszeit; die Referees zeigen Zeitspiel und maximal fünf Pässe für die Burgenländer an (eigentlich zu wenig, um die Zeit herunterzuspielen, es droht also noch ein Angriff der Gäste).

59:32 - wegen eines Fouls an Marcel Popa bekommen die Männer von der Ostsee eine Zwei-Minuten-Strafe (die Einheimischen bleiben in Ballbesitz, aber das Zeitspiel gilt jetzt nicht mehr).

59:44 - Pfeiffer erzwingt clever eine weitere Zeitstrafe für das HSG-Team (das kurz zuvor angezeigte erneute Zeitspiel wird dadurch abermals aufgehoben).

59:58 - die Burgenländer spielen ihre doppelte Überzahl geschickt aus, und Tom Hanner erzielt zwei Sekunden vor Schluss den umjubelten Siegtreffer.

Auf Schützenhilfe angewiesen

Gewinnen die HCB-Männer auch ihre beiden noch ausstehenden Partien - am letzten Spieltag am 21. Mai geht es zu Schlusslicht Fredenbeck -, könnten sie tatsächlich noch das Minimalziel dritter Gruppenplatz erreichen. Dazu sind sie jedoch auch auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen - und auf den Rückzug anderer Teams aus der 3. Liga, damit sie für die kommende Saison quasi eine Wild Card für diese Spielklasse erhalten. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt Trainer Steffen Baumgart.

3. Liga, Klassenverbleibsgruppe I, Männer: HC Burgenland - HSG Ostsee Neustadt/Grömitz 30:29 (17:13). HCB: Hendrik Halfmann, Marius Göbner, Max Neuhäuser; Laurenz Kröber 3, Cornelius Lange, Marek Hnidak 1, Erik Stepan, Florian Pfeiffer 4, Marcel Popa 5, Tom Hanner 7, Sascha Meiner 2/1, Mirco Fritzsche 5, Janko Pesic 3 - Siebenmeter: HCB 1/1, HSG 1/1; Zeitstrafen: HCB 8, HSG 6.

Zweite Mannschaft unterliegt

Ohne Chance blieb die zweite Männermannschaft des HCB in der Sachsen-Anhalt-Liga. Beim Tabellenfünften USV Halle II unterlagen die Schützlinge von Marcus Deibicht, Kevin Lang und Sebastian Enke am Sonnabend deutlich mit 24:39. Erfolgreichste Torschützen der Gäste waren Paul Zänker mit sieben sowie Bastian Pohl und Martin Tillmann mit jeweils fünf Treffern. Allerdings kommen für den Tabellenvorletzten jetzt erst die wichtigen Partien gegen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf: so zum Beispiel gegen die direkt vor ihnen liegenden Wolfener. Dieses Spiel ist für den 11. Juni angesetzt worden.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: USV Halle II - HC Burgenland II 39:24 (18:10). HCB II: Kevin Lang, Marwin Richter; Marcus Deibicht, Tom-Erik Röhrborn 1, Marcus Födisch, Eric Emmerich 2, Bastian Pohl 5, Stefan Wallis 1, Sebastian Enke 2, Robert Voigt 1, Jakob Aumann, Paul Zänker 7/3, Martin Tillmann 5 - Siebenmeter: USV II 5/5, HCB II 5/3; Zeitstrafen: USV II 3, HCB II 4.

Am kommenden Samstag, 14. Mai, 20 Uhr, hat das Drittliga-Team des HCB erneut in Plotha Heimrecht, dann gegen die TSG Altenhagen- Heepen Bielefeld. Die Burgenland-Zweite spielt ebenfalls vor eigenem Publikum in Plotha: am Sonntag, 15. Mai, ab 16 Uhr gegen den ebenfalls noch abstiegsbedrohten Landsberger HV.