Lektüre hält „Hunderter“ fit

Mertendorf/Naumburg - Das hat ein bisschen was von „Film im Film“: Heute wird Reinhard Müller ein Exemplar dieser Zeitung aufschlagen, das obige Foto sehen, das ihn bei der Tageblatt-Lektüre zeigt, und noch einmal seine Aussage nachlesen können, dass ihn diese „lesende Anteilnahme am Weltgeschehen“ geistig fit hält.

Am 8. März 1922, also auf den Tag genau vor 100 Jahren, hat Reinhard Müller in Mertendorf das Licht der Welt erblickt. Ob er sich je hätte vorstellen können, dass er einmal ein solch biblisches Alter erreichen würde? „Hab ich mir eigentlich keine großen Gedanken drüber gemacht“, sagt er. Nun, wo der außergewöhnliche Tag herangekommen ist, hat er aber immerhin einen Jubiläumswunsch: „Ich möchte noch einmal in Mertendorf auf unserem Familiengehöft übernachten“, hat der Witwer, der seit 2014 Bewohner des Naumburger Luisenhauses ist, an seine zwei Kinder, drei Enkel und fünf Urenkel adressiert - ein Ansinnen, das die Familie nur zu gern erfüllen mag und für welches sie jetzt eigens noch einmal die vertraute „gute Stube“ hergerichtet hat. „Und die Leitung des Luisenhauses spielt auch mit und hat dem Jubilar quasi zwei Tage ,Heimaturlaub’ mit seiner Familie gewährt“, frohlockt Schwiegersohn Bernhard Schrader.

Der Mertendorfer Hof war sicher die Konstante schlechthin im ansonsten sehr bewegten Leben von Reinhard Müller: Er ist da geboren und aufgewachsen, hat dort im väterlichen Landwirtschaftsbetrieb mitgearbeitet, diesen übernommen und nach der Hochzeit mit seiner Hildegard 1952 viele Jahrzehnte glücklichen Familienlebens vor Ort verbracht.

Auf Tour: Nicht mehr mit Auto durch Europa - immerhin per Rollator im Hof. (Foto: Andreas Löffler)

Allein der Zweite Weltkrieg besaß die traurige Kraft, Reinhard Müller auf Jahre von seinem Heimatdorf fernzuhalten: 1941 zum Fronteinsatz eingezogen, geriet er 1942 in der Schlacht von Welikije Luki, die Militärhistoriker als „ein Stalingrad im Kleinen“ bezeichnen, in sowjetische Gefangenschaft und kehrte erst 1948 aus dieser zurück. „Und jetzt wird da wieder Krieg geführt - das kann kein Mensch verstehen“, sagt der Mann, der die Schrecken und Gräuel jedwedes Waffengangs aus ganz eigener Erfahrung kennt.

Was seinen beruflichen Weg anbelangte, blieb der gelernte Landwirt der Materie stets treu: Er war zeitweise LPG-Vorsitzender, engagierte sich in der Bauernpartei und bildete sich Schritt für Schritt zum Experten für Pflanzenschutz und Agrochemie fort.

Den Eintritt in den Ruhestand, der praktisch mit der Wende in der DDR zusammenfiel, nutzten Reinhard Müller und seine Frau noch für viele schöne Reisen innerhalb ganz Europas. Heute ist des Jubilars Aktionsradius kleiner - für die Spazierrunde mit Rollator im Innenhof reicht es allemal!