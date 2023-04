Kati Fritzsche ist seit September 2020 als Projektleiterin im Einsatz. Was ihren Job für sie so spannend macht.

Freyburg/Leipzig - Rotkäppchen - das verband Kati Fritzsche früher meist mit dem klassischen Mädelsausflug, zu dem die Korken knallten oder das eine oder andere bunte Piccolo-Fläschchen gezischt wurde. Mittlerweile ist sie beruflich mittendrin in der „Fantasie aus Tausend Perlen“, wie es in der Werbung so schön heißt. „Wir haben uns gefunden“, sagt die 39-Jährige auf die Frage, wie sie den Weg von Leipzig in den Burgenlandkreis gefunden hat - als Leiterin der Erlebniswelt, eines Mammutprojektes, das das Freyburger Traditionsunternehmen in zwei Wochen anlässlich des deutschen Sekttages mit wohl Tausenden Gästen feierlich eröffnen wird.