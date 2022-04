Leipziger Büro legt Pläne für Außenanlage der Bad Kösener Bergschule vor

Bad Kösen - Noch laufen in der Bad Kösener Bergschule am Kirchplatz Abbrucharbeiten, ist man also noch weit entfernt von einer umfassenden Erneuerung des Stadtbild prägenden Gebäudes. Pläne für die Außengestaltung des Geländes gibt es aber schon. Von einem Leipziger Büro erarbeitet, wurden sie jetzt im Ortschaftsrat Bad Kösen vorgestellt. Zu beschließen hat sie der Technische Ausschuss des Naumburger Gemeinderates am 20. April.

Charakteristisch und in der Planung entsprechend gewürdigt ist die Hanglage des Geländes von der niedrigsten Ebene, dem Eingangsbereich bis zum Spielplatz ganz oben. Zwischen diesen Bereichen liegt ein Höhenunterschied von zehn Metern. Damit, so machen die Planer klar, ist eine barrierefreie Gestaltung des Areals schwierig umzusetzen, gesichert wiederum aber durch Nutzung des Fahrstuhls. Dieser - wir berichteten - soll in einem Beton-Glas-Anbau unterkommen und neben den Bereichen des Außengeländes auch alle Etagen des Hauses miteinander verbinden.

Bewegungsfreiraum in Pausen und Hortzeiten

Der Eingangsbereich zum Schulgelände soll vor allem eines werden: repräsentativer, kind- und besucherfreundlicher. Dazu gehört vor allem, dass er nur noch einen Parkplatz für Behinderte haben (andere sollen extern unterkommen) wird, ansonsten viele Fahrradständer und eine Tischtennisplatte. Kurzum möge das Areal mehr als früher ein Bewegungsfreiraum in Pausen und Hortzeiten sein.

Etwas weiter höher gelegen soll die Terrassenfläche des Speiseraumes vegetativ gestaltet werden - mit Rasen- und Wildblumenansaaten, Sträuchern sowie Hochbeeten für den Sachkundeunterricht. Auf der dritten Ebene, per kleiner Brücke mit dem Schulgebäude verbunden, müssten vor allem das Pflaster gerichtet und neue Einläufe installiert werden. Freudespendendes Gimmick: eine Hangrutsche nach unten.

Spielgeräte werden wieder aufgebaut

Ganz oben auf dem Schulgelände sollen sich auch perspektiv der Spielplatz und die Ballspielfläche befinden, erreichbar über die Stufen des „Grünen Klassenzimmers“ und barrierefrei über eine Rampe. Die Ballspielfläche soll dabei ein dämpfendes Pflaster aus Recyclinggummi erhalten. Damit tragen die Planer einem Wunsch der Schul- und Hortleitung Rechnung. Geplant ist, die Spielgeräte, die sich im Ausweichquartier der Bergschule befinden, wieder aufzustellen. Vorhandene Einfriedungen würden reduziert beziehungsweise erneuert. Neben Oberflächengestaltung und Freiflächen-Ausstattung werden zudem Leitungen für Niederschlags- und Schmutzwasser verlegt.

Wann die Arbeiten auf dem Außengelände beginnen, hängt laut Stadt vom Fortgang der Arbeiten an der Außenhaut des Gebäudes ab. Losgehen könnte es mit dem ersten Bauabschnitt im dritten Quartal dieses Jahres, mit einem zweiten Anfang nächsten Jahres. Die Bau- und Baunebenkosten werden sich nach aktueller Kalkulation auf rund eine halbe Million Euro belaufen, wobei die Stadt zehn Prozent trägt. 90 Prozent der Summe sollen mit dem Förderpaket „Soziale Integration im Quartier“ durch Bund und Land gestemmt werden.