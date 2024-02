Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Poppel. - „Wir beginnen jetzt mit dem Landeanflug auf Poppel. Bitte legen Sie die Gurte an und verstauen Ihr Handgepäck unter dem Sitz. In Poppel ist es leicht bewölkt bei 21 Grad. Vielen Dank, dass sie mit der Lufthansa City-Line geflogen sind. Ihnen einen schönen Tag, auf Wiedersehen.“ In der Embraer dämpft sich das Licht, die Maschine „hüpft“ ein wenig in die Tiefe. Wenige Minuten später setzt sie sanft und sicher auf einer der Landebahnen des Airport Poppel, des modernsten Flughafens Mitteldeutschlands, auf.