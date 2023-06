Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Laucha - „Das verflixte siebte Jahr habe ich nicht überstanden“, sagt Ronny Starch mit einem Augenzwinkern. Der Trainer der Landesklasse-Fußballer des BSC 99 Laucha hat nach dem Pokalfinale in Lützen (0:2 gegen den TSV Großkorbetha, wir berichteten) sein Amt niedergelegt. „Ich muss zugeben, dass ich ziemlich platt bin. Auch wenn es nur ein Hobby und ein Ehrenamt ist - Coach in solch einer Spielklasse zu sein, ist, wenn man es mit Herzblut macht, wie ein zweiter Full-Time-Job“, so der 38-Jährige.