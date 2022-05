Lauchaer Promenade wird erneuert

Dabei werden auch Bäume gefällt. 250.000 Euro fließen in Projekt. Weitere Voraussetzungen für Wohngebiet geschaffen.

Laucha - In Laucha steht die nächste größere Baumaßnahme an. Auf etwa 800 Metern wird in den beiden Abschnitten zwischen Glockenmuseum und Bahnhofstraße sowie Bahnhofstraße und Obertor die Promenade entlang der historischen Stadtmauer erneuert. „Wir wollen einen Weg anbieten, der zu jeder Jahreszeit sicher genutzt werden kann. Wir erhoffen uns auch eine optische Wertsteigerung“, sagte Bürgermeister Michael Bilstein im Gespräch mit unserer Zeitung.