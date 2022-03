Laucha trotzt Spitzenreiter Remis ab

Naumburg - Die höherklassigen Männerteams aus der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten am Samstag in ihren Punktspielen folgende Resultate.

LANDESLIGA Süd: Blau-Weiß Günthersdorf - SC Naumburg 1:3 (0:0). Die Domstädter haben ihre lange Negativserie gestoppt und nach sieben Niederlagen in Folge beim Mitkonkurrenten im Abstiegskampf einen eminent wichtigen Sieg gefeiert. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Tom Schönemann (49.) den SCN gegen seinen früheren Verein mit einem abgefälschten Schuss in Führung. Diese baute Nejervan Solivani (61.) mit einem direkt verwandelten Freistoß in den Winkel aus. In der 90. Minute erzielte Sebastian Kügler nach einem Eckstoß den Anschlusstreffer der Günthersdorfer, aber Moritz Mainka stellte wenig später in einer Kooperation zweier eingewechselter Spieler nach Flanke von Moritz Böttcher per Kopf mit seinem ersten Tor in der Landesliga den alten Abstand wieder her. „Der Anfang ist gemacht. Dieser Sieg wird für uns aber erst richtig wertvoll, wenn wir am kommenden Wochenende gegen Schlusslicht Alsleben drei Punkte nachlegen“, resümierte Naumburgs Trainer Matthias Krause nach der Partie. Seine einzige Kritik an der ansonsten guten Leistung seines Teams bezog sich auf die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit sowie schlecht ausgespielte Konter nach der eigenen 2:0-Führung. „Wir haben es deshalb hinten raus unnötig spannend gemacht“, so Krause, der am Sonntag mit Frau und Kind in einen Kurzurlaub Richtung Ostsee startete. „Beim Donnerstag-Training stehe ich aber wieder auf dem Platz“, sagte der SCN-Coach.

LANDESKLASSE 9: BSC Laucha - TSV Leuna 1:1 (1:1). „Unser Gegner hat uns von der ersten Minute unter Druck gesetzt und das Spiel über die gesamte Distanz dominiert“, so BSC-Trainer Ronny Starch rückblickend. Deshalb sei es am Ende für sein Team ein gewonnener Punkt gewesen, zumal es nach der Gelb-Roten Karte für Lucas Sielaff 20 Minuten in Unterzahl habe spielen müssen. Leuna konnte seine großen Chancenvorteile, vor allem nach Standards, zunächst nicht nutzen. So köpfte TSV-Kapitän Christoph Schulz nur um Zentimeter am Kasten der Glockenstädter vorbei. Mit ihrer ersten Tormöglichkeit gingen die Lauchaer in Führung: Nach einer weiten Flanke von Matthias Meissner gewann Lucas Hoffmann das anschließende Kopfballduell, Alexander Saal (40.) sah, dass der Gästekeeper zu weit vor seinem Tor stand, und der BSC-Akteur überwand den Schlussmann mit einem klugen Heber. Vier Minuten später war Steve Gaudig mit einem Aufsetzer-Freistoß zum 1:1 erfolgreich - ärgerlich für die Einheimischen, aber verdient für den bisherigen Spitzenreiter.

BSC-Coach Ronny Starch sah eine überlegene Gästemannschaft und ein kampfstarkes eigenes Team. (Foto: Andreas Löffler)

In der zweiten Halbzeit hatten die Lauchaer einerseits Glück, dass der Ball nach einem Pfostentreffer des TSV in die Hände ihres Keepers Robert Reis sprang, und andererseits auch Pech, dass Referee Lägel fünf Minuten vor Schluss nicht auf Elfmeter entschied, nachdem Saal im Strafraum der Leunaer bei einem Laufduell zu Fall gebracht worden war. Die meisten Zuschauer hätten sicher auf den Punkt gezeigt; nach Ansicht des Schiedsrichter-Assistenten auf dieser Seite des Feldes war es eine 50:50-Entscheidung. „Auf diese Weise vielleicht noch zum Siegtreffer zu kommen, wäre vielleicht des Guten zu viel gewesen. Wir sind mit dem Remis sehr zufrieden“, gab Ronny Starch zu. Neuer Tabellenführer der Staffel 9 ist der 1. FC Zeitz, der 2:0 in Spergau gewann.

FC RSK Freyburg - SV Braunsbedra 3:1 (3:1). Die Jahnstädter gewannen nach dem 2:1-Erfolg in Wengelsdorf auch ihre zweite Partie der Rückrunde, und wie vor Wochenfrist (Christian Lehwald) gab es erneut einen RSK-Akteur, der einen Doppelpack schnürte: Max Schirner. „Max musste auf der ungewohnten Sechserposition ran. Das hatten wir schon im Training am Donnerstag probiert, und es hat gut geklappt“, freute sich Freyburgs Trainer Steffen Giese. Zunächst gerieten die Gastgeber auf ihrem Kunstrasenplatz jedoch durch Kay Tischler (5.) in Rückstand, nachdem sie in der Vorwärtsbewegung den Ball vertändelt hatten. Dann aber schlug Schirner (22.) das erste Mal zu, als nach einem Eckstoß von Christian Lehwald der ansonsten zuverlässige SVB-Keeper Chris Lewinski das Spielgerät prallen ließ und der RSK-Sechser am zweiten Pfosten goldrichtig stand. Zehn Minuten später war Chris Linge nach Vorarbeit von Kapitän Jonas Weise zum 2:1 erfolgreich, und Sekunden vor der Pause traf Schirner nach einem Weise-Eckstoß fulminant unter die Querlatte bereits zum Endstand. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Ergebnis verwaltet. Wir standen tiefer und lauerten auf Konter, während von Braunsbedra nichts mehr kam“, berichtet Steffen Giese. Die besten Möglichkeiten der Platzherren konnten Jonas Weise und Christian Lehwald nicht nutzen.

SV Spora - ESV Herrengosserstedt 2:0 (0:0). Nach dem souveränen Heimsieg gegen Spergau fuhr das ESV-Team mit breiter Brust nach Nißma, doch auf der Torhüterposition mussten die Gäste erneut improvisieren. Weil die Vertreter des an der Hand verletzten Stammkeepers Max Nürnberger für einen Einsatz zwischen den Pfosten nicht zur Verfügung standen, stellte sich Kapitän Markus Löhnert in den Kasten. „Er machte seine Sache gut und war bei den Gegentreffern machtlos“, sagte Coach Thomas Kitzing. Sein Team agierte hinten mit einer Viererkette, baute aus dieser sicheren Abwehr das Spiel auf und war zunächst die überlegene Mannschaft. Während die Sporaer in der ersten Halbzeit nicht gefährlich wurden, vergab Ricky Grieser, der wegen Rückenproblemen nicht als Torhüter einspringen konnte, die größte Chance des ESV. Mit dem Seitenwechsel riss bei den Gästen unverständlicherweise der Spielfaden. Sven Starke (51.) brachte die Einheimischen in Front, und auch in Unterzahl - Steffen Hüfner (80.) hatte nach einem Foul an Eddi Oberreich die Ampelkarte gesehen - gelang Spora ein weiterer Treffer: Mit einem Sonntagsschuss zum 2:0 machte Marc Hermsdorf (86.) alles klar. Bei den Herrengosserstedtern vermisste man den ansonsten oft gelobten Kampfgeist. So konnten sie das Ruder nicht mehr herumreißen. Am kommenden Samstag empfängt der ESV die Freyburger zum Finne-Unstrut-Derby.