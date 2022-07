Lang ersehnte Geselligkeit auf dem Sachsenberg

Eckartsberga - Freude und Glückseligkeit breiteten sich am Wochenende auf dem Eckartsbergaer Sachsenberg aus wie lange nicht mehr. Das lag nicht nur an der wieder komplettierten Holländerwindmühle (siehe „Betreiber gesucht“). Nach zweijähriger Zwangspause aus bekannten Gründen, der auch das Jubiläumsfest „25 Jahre Heimatverein“ zum Opfer gefallen war, konnten die Eckartsbergaer nun endlich wieder ihr Mühlenfest feiern. Dass wenig sommerliche Wetter hielt weder Jung noch Alt davon ab, sich bestens gelaunt auf den Weg zum Fest auf den Sachsenberg zu begeben, für das der Heimatverein keine Mühe gescheut hatte. So erlebten die Eckartsbergaer Tage bester Unterhaltung und kulinarischer Versorgung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<