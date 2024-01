Im ehemaligen Edeka in der Taborer Straße wird man beim Einkaufen bald auch von Menschen mit Behinderung abkassiert und assistiert. Naumburger DRK-Projekt ist landesweit einmalig. Weshalb dort wenig Krankschreibungen erwartet werden und wie Sortiment und Preise gestaltet sind.

Landesweit erster Cap-Markt vor dem Start - Was ihn so speziell macht

Besonderes Einkaufen in Naumburg

Noch wird im neuen „Cap-Markt“ fleißig gewerkelt. Dass das Kühlregal keine Türen hat, wird aber - zur besseren Erreichbarkeit - so bleiben.

Naumburg - Wer kommende Woche Donnerstag in der Taborer Straße in Naumburg einkaufen geht, wird vielleicht gar nichts Besonderes bemerken - außer natürlich, dass der ehemalige und in die Jahre gekommene Edeka nun topmodern aussieht. Das Sortiment ist das gleiche eines „normalen“ Supermarkts, die Preise auch, und den meisten Angestellten wird man ebenfalls keine Besonderheit anmerken.