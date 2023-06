In der Nacht zu Sonntag rücken Polizei und Feuerwehr zweimal nach Brandmeldungen aus. Bei erweisen sich als Fehlalarm.

Lampe statt Feuer - Zwei Brandmeldungen in Naumburg erweisen sich als falsch

Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zu Sonntag zu zwei Einsätzen in Naumburg aus. Die Brandmeldungen erwiesen sich im Nachhinein als falsch.

Naumburg/cm - Feuerwehr und Polizei rückten in der Nacht zum Sonntag zu zwei vermeintlichen Bränden in Naumburg aus. Gegen 23.15 Uhr wurde ein Wohnungsbrand in der Jägerstraße gemeldet. Dort täuschte eine flackernde Lampe ein Feuer vor.

Gegen Mitternacht wurde Brandgeruch in der Schönburger Straße gemeldet. Eine Prüfung erbrachte allerdings kein Ergebnis, auch die Ursache des Geruchs konnte nicht ermittelt werden, so die Polizei abschließend.