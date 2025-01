Marode Straßen im Unstruttal L 208 bleibt vorerst Holperpiste - Ministerium mit ernüchternder Antwort auf Anfrage

Die Landesstraße 208 zwischen Hirschroda und Burkersroda in der Gemeinde Balgstädt ist seit Jahren in einem desaströsen Zustand. Das wird sich laut Schreiben aus dem Ministerium so bald auch nicht ändern. Wie Verbandsgemeinde und Landtagsabgeordneter darauf reagieren.