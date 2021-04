Kurzweil am Tag der Arbeit

NAUMBURG. - "Im Rund der am Rand des Platzes aufgestellten Informationsstände der Gewerkschaften, Parteien und Vereine fanden sich viele Frauen, Männer und Kinder ein. Dass wider dem Wetter Wolken über dem Land aufgezogen sind, daran ließ DGB-Ortsverbandsvorsitzende Steffi Schikor während ihrer Begrüßungsrede keinen Zweifel. Sie sprach von der Finanzkrise, die die regionalen arbeitsmarktpolitischen Themen in den Schatten stellen würden. ""Ohne Mitschuld aller regionalen Akteure schlittern wir in eine Zeit voller Angst, Ungewissheiten und unkalkulierbarer Entwicklungen"", so Schikor. Sie forderte mit ihren Mitstreitern von der Politik, ""Gegenmaßnahmen einzuleiten, um den sich immer mehr ausbreitenden Casinokapitalismus wieder einzufangen"". Sie erinnerte daran, dass der DGB nunmehr seit 60 Jahren besteht und versicherte den Erwartungsvollen, dass der DGB ""nicht in Vorruhestand oder in Rente gehen"" wird. Sie ließ wissen, dass der DGB für einen Mindestlohn von 7,50 Euro als Untergrenze eintrete und erinnerte daran, dass noch immer im Handwerk Einstiegslöhne von teilweise 4,44 Euro gezahlt ..."