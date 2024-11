Auf dem Kurt-Becker-Platz in Naumburg sind Polizisten mit einem Messer bedroht worden - von einem Mann, der sie zuvor um Hilfe gebeten hatte.

33-Jähriger ruft Polizisten in Naumburg um Hilfe - um sie mit dem Messer zu bedrohen

Naumburg. - Ein 33 Jahre alter Mann und vier weitere Streithähne haben am frühen Montagabend in Naumburg einen Zwist auf dem Kurt-Becker-Platz in Naumburg eskalieren lassen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach gerieten die Männer gegen 18.30 Uhr aneinander, nachdem sie bereits in der Vergangenheit öfters in Streitereien verwickelt waren. Der 33-Jährige habe dann einen Unbeteiligten darum gebeten, die Polizei zu rufen, heißt es. Als die Beamten eintrafen und mit den anderen vier Männern sprechen wollten, habe der 33 Jahre alte Mann aber ein Messer gezogen und die Polizisten bedroht. Als die Beamten drohten, zu schießen, ließ er offenbar von seinem Vorhaben ab, konnte gefesselt und kurzzeitig festgenommen werden.

Warum der Mann die Beamten mit dem Messer bedrohte, ist Gegenstand von Ermittlungen.