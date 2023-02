In der Stadt Laucha wird die Promenade erneuert. Zudem hat die Erschließung des neuen südlichen Wohngebiets begonnen, um das die Stadt lange gerungen hat. Was geplant ist.

Bauprojekte in Laucha

Laucha - In Laucha rollen die Baumaschinen - und das für gleich zwei große Vorhaben. Sowohl an der Promenade als auch für das neue Wohngebiet zwischen Bahnhof und Am Stadtfeld haben die Arbeiten begonnen.