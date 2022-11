Kur für eine der kleinsten Kirchen - Zimmerer sind am Kirchturm in Köckenitzsch dran

Das Gerüst um die Kirche in Köckenitzsch kündet von den Bauarbeiten am Gotteshaus.

Köckenitzsch - Die Säge kreischt, Hammerschläge hallen über Köckenitzsch. Rund um die Kirche liegt ein würziger Duft nach Holz in der Luft. Auch ein Gerüst um das kleine Gotteshaus kündet von einem großen Bauvorhaben. Seit Anfang November sind Zimmerer der Meineweher Firma Wertebau vor Ort. „Es gibt große Schäden am Tragwerk des Turms“, erzählt Pfarrer Michael Greßler, der seit 2018 die Christen in dem weniger als 40 Einwohner zählenden Ort betreut.