Schlösschen trifft auf Pop-up-Store: Am Naumburger Marktplatz können aktuell an zwei verschiedenen Orten kreative Arbeiten, die einen faszinierenden Querschnitt der regionalen Szene zeigen, betrachtet und auch erworben werden.

Kunstvolle Oase(n) - Nicht nur im Schlösschen schlägt Herz jedes Kunstfreundes höher

Zum diesjährigen Kunstmarkt im Naumburger Schlösschen präsentieren zwölf Künstlerinnen und Künstler ihre Werke.

Naumburg - Nur wenige Traditionen in Naumburg setzen einen so intensiven Kontrast zum Trubel auf dem Weihnachtsmarkt wie die Kunstmesse in der Galerie im Schlösschen. Zur Eröffnung der bereits 16. Auflage einen Tag vor dem Event „Weihnachtliches in den Höfen“ betonte Oberbürgermeister Armin Müller denn auch: „Am Vorabend des Adventswahnsinns findet sich hier eine Oase der Ruhe und ein Rückzugsort.“