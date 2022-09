Künstler Matthias Schöneburg macht Teilnehmer mit der Aquarellmalerei vertraut

Nebra - Vergangene Woche waren 18 Frauen und Männer in Nebra unterwegs, erkundeten Baudenkmäler, streiften am Schlossberg entlang und durch die stillen romantischen Gassen im Altstadtkern und ließen sich von der lauen Spätsommerluft auf den Unstrutwiesen zwischen Nebra und Reinsdorf umwehen. Was nach einem beschaulichen Spaziergang klingt, stellte sich bei näherem Hinschauen als Kunstrundgang heraus. In der ersten Septemberwoche trafen sich in der Unstrutstadt zum 13. Mal Hobbymaler, die sich zum Sommerpleinair der Herausforderung der Freiluftmalerei stellten, in Aquarelltechnik die reizvollen Motive in und um Nebra einfingen und ihrem schönen Hobby Malen einen kreativen Lauf ließen.