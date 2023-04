Naumburg - Ihre Zahl ist seit der Eröffnung der Naumburger Tafel hoch - und sie steigt weiter. „Rund 3.500 Bedürftige aus dem gesamten Burgenlandkreis kommen wöchentlich einmal zu uns, um kostenlos Lebensmittel, Obst und Gemüse oder andere Artikel des täglichen Bedarfs zu erhalten“, berichtet Mathias Gröbner. Er hatte vor 25 Jahren in der Kreisstadt die Tafel initiiert, um Menschen zu helfen und beizustehen, die wenig Geld besitzen. „Der Bedarf ist weiterhin sehr groß; nicht zuletzt, weil wir an unseren drei Standorten in Naumburg, Weißenfels und Laucha inzwischen auch zahlreiche aus der Ukraine Geflüchtete versorgen“, so der Vorsitzende des Tafel-Vereins.

