Unbekannte stehlen Technik aus Lossaer Feuerwehrgerätehaus

Unbekannte Täter haben aus dem Feuerwehrgerätehaus in Lossa einige Geräte gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in das Gerätehaus der Lossaer Feuerwehr.

Lossa - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag durch ein Fenster in das Feuerwehrgerätehaus in Lossa eingestiegen.

„Die Täter begaben sich anschließend in die Garage und entwendeten aus einem Löschfahrzeug eine hydraulische Rettungsschere sowie einen Spreizer, die jeweils mehrere Tausend Euro wert sind“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.