Kreisstraßenmeisterei findet 303 Weinflaschen in Böschungen bei Allerstedt

Allerstedt - - 303 leere Weinflaschen: Das ist die stolze beziehungsweise traurige Bilanz einer Zählung von Frank Piontek und Sebastian Danek zwei Tage vor dem Jahreswechsel. Nein, das Leergut stammt nicht etwa von einer großen Party. Die Flaschen landeten zunächst dort, wo sie überhaupt nicht hingehören und lagen verstreut an den Böschungen der Kreisstraße 2661, genauer gesagt in einem Abschnitt dieses Verkehrswegs zwischen Allerstedt und Memleben.

Die zwei Männer, beschäftigt bei der Kreisstraßenmeisterei Burgenlandkreis, haben turnusgemäß ihren Zuständigkeitsbereich abgefahren und entdeckten auf diesem genannten Abschnitt extrem viele leere Flaschen, die sie in einem Hänger einsammelten.

Das Thema Vermüllung und illegale Abfallbeseitigung in Straßengräben und in der Natur ist nicht nur für die Mitarbeiter der Straßenmeisterei ein großes Ärgernis, und Piontek und Danek haben eigentlich viele andere Arbeiten in Sachen Verkehrssicherheit und Kontrolle der Kreisstraßen zu erledigen. „Diese Menge Weinflaschen auf kurzer Strecke ist selbst für uns nicht alltäglich“, macht Piontek deutlich. Es sei leider kaum möglich, die Verursacher zu ermitteln - was ja auch nicht Aufgabe der beiden Angestellten ist. Dennoch, so meinen sie, ließen sich Schlüsse auf einen wohl ganz kleinen Kreis der Verursacher ziehen.

Bemerkenswert sind dabei die Weinsorten „Grauburgunder Rivaner“ und „Weißburgunder“ des Anbaugebiets Rheinhessen. Mindestens 80 Prozent der Flaschen machten diese Sorten aus, die von „Unbekannt“ kurzerhand an den Straßenrändern entsorgt wurden. Unverständlich nennen die beiden Kreisstraßenmitarbeiter diesen Umweltfrevel. Sebastian Danek erwähnt, dass etwa vor sechs Monaten die Mitarbeiterin eines örtlichen Landwirtschaftsunternehmens bereits an dieser Straße und auch angrenzend eine ähnlich große Anzahl leere Flaschen eingesammelt und dort entsorgt hat, wo diese hingehören, nämlich in den allerorts an zentralen Plätzen aufgestellten Glascontainern.

Vielleicht, so meinen die Kreisstraßenmitarbeiter, wäre auch mal eine Verkehrskontrolle der Polizei in diesem Straßenbereich der Gemeinde Kaiserpfalz angeraten - unter dem Aspekt, dass die Weinflaschen vielleicht vor oder während einer Autofahrt ausgetrunken worden sind. Doch besser wäre, da sind sie sich einig, dass die Einsicht greift, seine wo auch immer ausgetrunkene Weinflasche wieder mitzunehmen.