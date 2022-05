Kreisoberliga-Spitzenduell in Bad Kösen endet 1:1

Naumburg - Die höherklassigen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten am Wochenende folgende Resultate.

LANDESLIGA: SC Naumburg - Eintracht Emseloh 1:1 (1:0). Mit den zugesprochenen drei Punkten aus dem abgesagten Spiel gegen Alsleben konnten die Naumburger mit Abstand zum Tabellenende und damit selbstsicher in die Partie gehen. Doch ein Zusammenkrachen der Köpfe von Nejervan Solivani mit Mitspieler Marcel Müller sorgte schon nach fünf Minuten für Aufregung. Solivani musste ausgewechselt und mit fünf Stichen genäht werden. Müller bekam einen „Turban“ verpasst, spielte weiter und erzielte scheinbar unbeeindruckt in der 42. Minute ein Traumtor zum 1:0, als er den Ball mit der Brust annahm und volley in den Giebel schoss. Eine Führung, die nicht unverdient daherkam. Der Tabellenführer aus Emseloh hatte zwar mehr Ballbesitz, kam aber kaum gefährlich vors Naumburger Tor. Anders der SCN, der durch Jasper Hoffmann sogar das 2:0 auf dem Fuß hatte

SCN-Physiotherapeutin Marion Tomisch fertigt für Marcel Müller einen „Turban“ an. (Foto: Torsten Biel)

Nach dem Wechsel verstärkte der Spitzenreiter natürlich den Druck auf den Ausgleich. Doch wirklich kritisch wurde es für Naumburg erst, als man nach der Ampelkarte für Philipp Döring (wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl geriet, und in dieser Phase auch das 1:1 durch einen Kopfball von Florent Citaku kassiert hatte. Am Ende blieb es beim verdienten Unentschieden, dass aufgrund der Leistung der Heimmannschaft auch Beifall der Zuschauer bekam. hbo

LANDESKLASSE 9: FC RSK Freyburg - SV Großgrimma 8:2 (4:2). In der 13. Minute dieser Partie ahnte wohl keiner, dass hier noch ein Kantersieg für den FC RSK herausspringt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Freyburger bereits einen Fehler im Aufbauspiel geleistet und einen Konter zugelassen und so den Doppelschlag der Gäste durch Bastian Schlag und Justin Bauer kassiert. Die Schockstarre der Jahnstädter hielt jedoch nur wenige Minuten an, da leitete Christian Lehwald mit dem 1:2 die Aufholjagd ein, die bereits zur Halbzeit in einer 4:2-Führung nach Treffern von Jonas Weise und Max Schirner (2) mündete. Nun auf der Verlierstraße versuchte Großgrimma weiter Fußball zu spielen, anstatt den Ball nur herauszuschlagen, verlor dabei aber zu oft das Leder, so dass die Freyburger durch erneut Lehwald und Weise sowie Sergio Schulz (2) noch zum 8:2 kamen.

ESV Herrengosserstedt - TSV Leuna 0:2 (0:1). Die Gäste aus Leuna erwiesen sich als bislang spielerisch beste Mannschaft, die in dieser Saison in Herrengosserstedt angetreten ist. „Dass die Gäste hier völlig verdient gewonnen haben, müssen wir neidlos anerkennen“, zeigte sich Herrengosserstedts Trainer Thomas Kitzing als fairer Verlierer. Technisch überlegen, drängte Leuna den ESV immer wieder in die eigene Hälfte. Sie machten ständig Druck und wurden in der 22. Minute dafür auch belohnt, als Christoph Hähnel einen sehenswerten Angriff mit dem 0:1 abschloss. Auch danach wurde Leuna mehrfach, vor allem über Hähnel sowie Billy Gumbrecht, gefährlich. Dagegen konnte man auf Seiten der Herrengosserstedter lediglich zwei Minichancen verzeichnen. An den Kräfteverhältnissen änderte sich in der Kalkbergarena auch nach der Pause nichts. Und selbst die Hoffnungen auf einen glücklichen Ausgleich schwanden, als Gentijan Shoshi (62.) auf 0:2 erhöhte. Neben den starken Leunaern, die auch noch deutlich höher hätten gewinnen können, überzeugte aus Sicht des ESV auch das Schiedsrichterkollektiv unter der Leitung von Matthias Merl (Bottendorf).

SG Spergau - BSC 99 Laucha 0:3 (0:3). Mit 45 Minuten gutem Offensivfußball und einer über 90 Minuten sicheren Abwehrleistung ist der BSC wieder in die Top drei der Landesklasse geklettert. Zudem hielt man den Vorsprung auf den Unstrutrivalen aus Freyburg aufrecht. In Spergau hatte zunächst der längste Lauchaer, Fabian Keitel, völlig freistehend die Chance zum 0:1, doch sein Kopfball nach Flanke von Alexander Saal traf nicht das Ziel. Besser machte es im Anschluss Maximilian Handt, dem in der 28. und 31. Minute die Tore zum Doppelpack gelangen. Erst nutzte er einen individuellen Fehler der Hausherren zum 0:1, und kurz darauf erhöhte er nach schönem Pass von Christopher Schumann, wobei der entscheidende Schuss noch abgefälscht wurde. Als wiederum nur wenige Minuten später Schumann erneut Übersicht bewies und im Strafraum den freistehenden Mario Bothe fand, stand es 0:3 und die Partie war quasi entschieden. „Schade, dass wir nach der starken ersten Hälfte dann im zweiten Durchgang nicht mehr spielerisch überzeugen konnten“, so BSC-Trainer Ronny Starch, der sich aber freute, dass man die Offensive der Spergauer auch nach dem Wechsel im Griff hatte.

KREISOBERLIGA: Blau-Weiß Bad Kösen - FC ZWK Nebra 1:1 (1:1). Ins Derby sowie Spitzenspiel des Tabellenersten gegen den Zweiten gingen die Kurstädter aufgrund ihrer Verletztenmisere mit nur zwei Ersatzspielern. Dennoch erwischte Bad Kösen den besseren Start, konnte sich dafür bei ersten Chancen jedoch nicht belohnen. Schon bald wurde aber Nebra immer stärker, baute gehörig Druck auf und spielte sich seinerseits gute Möglichkeiten heraus. Lukas Sander vergab da die beste, wobei Blau-Weiß-Keeper Jamie Ehrhardt famos parieren konnte. Machtlos war er aber in der 16. Spielminute, als Tom Bruder nach einem Einwurf zum 0:1 einköpfte. Bad Kösen überstand diese Druckphase ansonsten schadlos, kämpfte sich ins Spiel zurück und kam kurz vor der Halbzeitpause zum Ausgleich. Kevin Gerber war mal wieder mit einem langen Ball geschickt worden, zog auf und davon und vollendet zum 1:1. „In der zweiten Halbzeit war es dann eine völlig ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, die aber nicht genutzt wurden“, sagte Bad Kösens Betreuer Jörg Stengler, der von einem „alles in allem gerechten Unentschieden“ sprach. Dieses wiederum hilft den Kurstädtern wohl mehr als den Nebraern. Halten sie doch ihren Vorsprung aufrecht. Allerdings konnten die Naumburger und Großkorbethaer verkürzen, so dass eine spannende Endphase im Titelrennen der Kreisoberliga zu erwarten ist.

SC Naumburg II - SV Kretzschau 2:0 (2:0). Eine Partie auf ein Tor sahen die Zuschauer in Naumburg, wobei die Hausherren sehr gefällig aufspielten. Bereits in der zweiten Spielminute schickte Stefan Schulze seinen Teamkameraden Nils Deckert auf die Reise, und dieser behielt die Nerven und legte den Ball überlegt am Schlussmann der Gäste vorbei. Anschließend vergaben Max Grohall sowie Deckert und gleich zweimal Schulze völlig frei vor dem Kretzschauer Gehäuse. Doch kurz vorm Pausentee klingelte es dann doch noch mal. Lucas Lube schlug einen Diagonalball auf Justin Hermsdorf, der nach guter Annahme überlegt ins lange Eck zum 2:0 traf. In der zweiten Halbzeit agierten die Naumburger dann nicht mehr ganz so zwingend, gute Chancen gab es dennoch. Abermals Schulze sowie Luca Sapparth und André Weingarten, der nur die Latte traf, verpassten einen höheren Sieg. „Wenn man die Chancenverwertung mal außen vor lässt, war es ein guter Auftritt von uns“, meinte der Trainer der SCN-Zweiten, Patrick Hausmann.

TSV Großkorbetha - Lossa/ Rastenberg 4:0 (3:0). Naumburg, Nebra, Bad Kösen: Sie alle hofften in diesem Spiel auf die Gäste. Doch diese konnten vor allem in der ersten Halbzeit den turmhoch überlegenen Großkorbethaern nur hinterherlaufen. Nach einem Ballverlust der Lossa-Rastenberger traf Jonas Schneider in der 9. Minute zum 1:0, wobei Gästekeeper Tommy-Lee Fechner nicht glücklich aussah. Im weiteren Spielverlauf zeigten die Großkorbethaer ihrem Kontrahenten die Grenzen auf und kamen durch einen Doppelschlag zum 3:0, als Maximilian Hartmann (42.) per Schlenzer ins lange Eck und erneut Schneider (44.) trafen. Für Lossa/Rastenberg ging es im zweiten Durchgang um Schadensbegrenzung, was auch gelang, da nun auch der TSV das Tempo etwas herausnahm. Pit Uhlig hatte mit einem Kopfball die einzig nennenswerte Chance der Gäste, während Schneider (67.) mit seinem dritten Tor den verdienten 4:0-Endstand herstellte.

TSV Tröglitz - SV Mertendorf 3:2 (2:1). In Tröglitz hatten sich die Wethautaler etwas ausgerechnet, doch sie verschliefen die komplette Anfangsphase. Tröglitz machte mächtig Dampf und kam auch nicht unverdient zum 1:0 durch Sebastian Pfitzner (3.) und 2:0 durch Steve Seidewitz (30.). Anschließen berappelten sich die Mertendorfer, spielten nun konzentrierter nach vorn, und ein schöner Steckpass auf Felix Bach (45.), der per Heber traf, führte quasi mit dem Pausenpfiff zum 2:1. Gleich nach der Pause war es erneut zweimal Bach, der auf und davon lief, diesmal aber den Torerfolg zum Ausgleich verpasste. Besser machte es Tröglitz, als Patrick Hein (51.) mit einem herrlichen Schlenzer auf 3:1 erhöhte. In der Folgezeit drängten dann nur noch die Wethautaler. Henrik Eisenschmidt dirigierte die Abwehr, Torhüter Pascal Reh rettete bei einigen Tröglitzer Kontern, und vorn erspielten sich die Mertendorfer Chance um Chance. Doch mehr als das 3:2 durch Julian Göthe (80.), der nach einem Abpraller volley einschoss, kam bei den Bemühungen des Schlusslichts nicht heraus.